  ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
Сегодня пройдут 12 матчей квалификационного турнира к ЧМ-2026 среди женщин.

Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.

Чемпионат мира-2026

Женщины

Квалификация

Ухань

Группа А

Южный Судан – Мали – 74:94 (19:23, 17:19, 14:21, 24:34)

17 марта. 8:30

Бельгия – Чехия – 93:50 (18:17, 27:15, 26:9, 22:9)

17 марта. 11:30

Китай – Бразилия – 83:71 (21:17, 25:25, 23:12, 14:17)

17 марта. 14:30

Положение команд: Бельгия – 5-0, Китай – 4-1,  Мали – 2-3, Чехия – 2-3, Бразилия – 2-3, Южный Судан – 0-5.

Стамбул

Группа C

Япония – Аргентина – 83:39 (23:7, 17:9, 29:11, 14:12)

17 марта. 14:30

Австралия – Канада

17 марта. 17:30

Турция – Венгрия

17 марта. 20:30

Положение команд: Австралия– 4-0, Канада – 2-2, Турция – 2-2, Венгрия– 2-2, Япония – 1-3, Аргентина – 1-3.

Виллербан

Группа D

Филиппины – Колумбия

17 марта. 16:00

Нигерия – Германия

17 марта. 19:00

Южная Корея – Франция

17 марта. 22:30

Положение команд: Франция – 4-0, Германия – 3-1, Южная Корея – 3-1, Нигерия – 2-2, Колумбия– 0-4, Филиппины – 0-4.

Сан-Хуан

Группа B

Сенегал – Италия

17 марта. 21:00

Испания – США

18 марта. 0:00

Пуэрто-Рико – Новая Зеландия

18 марта. 3:00

Положение команд: США – 4-0, Италия – 3-1, Испания – 3-1, Пуэрто-Рико – 1-3, Сенегал – 1-3, Новая Зеландия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
