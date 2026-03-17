ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.
Чемпионат мира-2026
Женщины
Квалификация
Ухань
Группа А
Южный Судан – Мали – 74:94 (19:23, 17:19, 14:21, 24:34)
17 марта. 8:30
Бельгия – Чехия – 93:50 (18:17, 27:15, 26:9, 22:9)
17 марта. 11:30
Китай – Бразилия – 83:71 (21:17, 25:25, 23:12, 14:17)
17 марта. 14:30
Положение команд: Бельгия – 5-0, Китай – 4-1, Мали – 2-3, Чехия – 2-3, Бразилия – 2-3, Южный Судан – 0-5.
Стамбул
Группа C
Япония – Аргентина – 83:39 (23:7, 17:9, 29:11, 14:12)
17 марта. 14:30
Австралия – Канада
17 марта. 17:30
Турция – Венгрия
17 марта. 20:30
Положение команд: Австралия– 4-0, Канада – 2-2, Турция – 2-2, Венгрия– 2-2, Япония – 1-3, Аргентина – 1-3.
Виллербан
Группа D
Филиппины – Колумбия
17 марта. 16:00
Нигерия – Германия
17 марта. 19:00
Южная Корея – Франция
17 марта. 22:30
Положение команд: Франция – 4-0, Германия – 3-1, Южная Корея – 3-1, Нигерия – 2-2, Колумбия– 0-4, Филиппины – 0-4.
Сан-Хуан
Группа B
Сенегал – Италия
17 марта. 21:00
Испания – США
18 марта. 0:00
Пуэрто-Рико – Новая Зеландия
18 марта. 3:00
Положение команд: США – 4-0, Италия – 3-1, Испания – 3-1, Пуэрто-Рико – 1-3, Сенегал – 1-3, Новая Зеландия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.