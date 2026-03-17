Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года

«Валенсия » объявила о продлении контракта с Нэйтом Руверсом на два года. Новое соглашение свяжет 27-летнего центрового с клубом до конца сезона-2027/28.

Руверс проводит прорывной сезон и стал ключевым игроком передней линии. В Евролиге он набирает в среднем 10,5 очка, реализуя 70,4% двухочковых и 43% трехочковых, а также добавляет 3,2 подбора и 0,7 блок-шота за игру. В чемпионате Испании его показатели составляют 9,2 очка и 2,9 подбора.