Яннис Адетокумбо удалил посты о «Милуоки» из соцсетей, воспользовавшись советом Дензела Вашингтона по управлению имиджем

Стали известны причины, по которым Адетокумбо стер посты о «Милуоки».

В рамках своего рассказа о беседе с суперзвездой «Бакс» Яннисом Адетокумбо инсайдер Крис Хэйнс отметил, что форвард удалил множество материалов из своих соцсетей «три или четыре недели назад», и среди них были не только посты о «Бакс», но и фотографии друзей и семьи.

Вдохновением этого решения для Адетокумбо стало интервью актера Майкла Б. Джордана, данное ранее в этом году, в котором тот ссылался на совет другого актера Дензела Вашингтона о том, как управлять своей карьерой и имиджем.

«Зачем людям платить, чтобы увидеть тебя на выходных, если они могут видеть тебя всю неделю бесплатно?» – сказал Джордан, пересказывая слова Вашингтона.

По словам Хэйнса, Адетокумбо посмотрел на вещи с этой точки зрения и решил избавиться от большинства материалов в своих соцсетях.

«Яннис сказал: «Если люди хотят меня увидеть, то пусть приходят на игры. Там я покажу им все, на что способен», – передал слова Адетокумбо Хэйнс.

В настоящее время на странице Адетокумбо осталось всего 14 публикаций, и первые четыре из них – реклама. У него по-прежнему есть фотографии с победы «Бакс» в финале НБА 2021 года и их победы в Кубке НБА в прошлом сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
