Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
Марк Кьюбан подшутил над Кендриком Перкинсом.
Чемпион НБА и эксперт ESPN спросил бывшего мажоритарного владельца «Далласа», не задумывался ли он о владении клубом НФЛ.
«Это слишком дорого. Да и вообще, мне нравятся бейсбол и хоккей, но нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?» – спросил Кьюбан под смех участников подкаста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
