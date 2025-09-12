Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»

Марк Кьюбан подшутил над Кендриком Перкинсом.

Чемпион НБА и эксперт ESPN спросил бывшего мажоритарного владельца «Далласа», не задумывался ли он о владении клубом НФЛ.

«Это слишком дорого. Да и вообще, мне нравятся бейсбол и хоккей, но нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?» – спросил Кьюбан под смех участников подкаста.