ACB. «Жирона» уступила «Басконии», «Реал» на выезде одолел «Андорру» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Жирона» потерпела поражение от «Басконии», «Реал» выиграл у «Андорры» на ее площадке.

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 13-2, Валенсия – 11-3, Барселона –11-4, Мурсия – 10-5, Ховентуд – 10-5, Баскония – 9-5, Тенерифе – 9-6, Уникаха – 9-6, Бильбао – 7-8, Гран-Канария – 6-8, Сарагоса – 6-8, Жирона – 6-9, Бреоган – 6-9, Форса Льейда – 6-9, Манреса – 6-9, Андорра – 4-11, Сан-Пабло Бургос – 3-12, Гранада – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
