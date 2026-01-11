ACB. «Жирона» уступила «Басконии», «Реал» на выезде одолел «Андорру» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Жирона » потерпела поражение от «Басконии», «Реал» выиграл у «Андорры» на ее площадке. АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 13-2, Валенсия – 11-3, Барселона –11-4, Мурсия – 10-5, Ховентуд – 10-5, Баскония – 9-5, Тенерифе – 9-6, Уникаха – 9-6, Бильбао – 7-8, Гран-Канария – 6-8, Сарагоса – 6-8, Жирона – 6-9, Бреоган – 6-9, Форса Льейда – 6-9, Манреса – 6-9, Андорра – 4-11, Сан-Пабло Бургос – 3-12, Гранада – 1-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.