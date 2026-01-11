  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тре Мэнн набрал 20 очков, выйдя на паркет только в четвертой четверти, и стал самым результативным игроком «Шарлотт»
3

Тре Мэнн набрал 20 очков, выйдя на паркет только в четвертой четверти, и стал самым результативным игроком «Шарлотт»

Мэнн набрал 20 очков за четверть.

Защитник «Хорнетс» Тре Мэнн стал самым результативным игроком своей команды в матче против «Юты» (победа 150:95), набрав 20 очков.

Мэнн появился на паркете только в четвертой четверти и реализовал 7 из 10 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

С течением сезона 24-летний защитник все реже получает значительное время на площадке, набирая в среднем 7,7 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи за 18 минут.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
logoШарлотт
logoНБА
logoТре Мэнн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Ламело кричал про главного тренера своей команды «К черту этого мазафакера» после матча»
11 января, 06:22
«Шарлотт» одержал самую крупную гостевую победу в клубной истории – «+55» в Солт-Лейк-Сити в матче с «Ютой»
11 января, 06:14
😮 Клон Аллена Айверсона влупил через семифутера
15 ноября 2025, 10:20
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59