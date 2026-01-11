Тре Мэнн набрал 20 очков, выйдя на паркет только в четвертой четверти, и стал самым результативным игроком «Шарлотт»

Мэнн набрал 20 очков за четверть.

Защитник «Хорнетс» Тре Мэнн стал самым результативным игроком своей команды в матче против «Юты» (победа 150:95), набрав 20 очков.

Мэнн появился на паркете только в четвертой четверти и реализовал 7 из 10 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

С течением сезона 24-летний защитник все реже получает значительное время на площадке, набирая в среднем 7,7 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи за 18 минут.