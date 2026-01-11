Ламело Болл быстрее всех в истории НБА забил 800 трехочковых

Болл добрался до отметки в 800 трехочковых быстрее всех.

Звезда «Шарлотт » Ламело Болл забил 5 дальних бросков в победном матче против «Юты» (150:95), доведя общее количество трехочковых за карьеру до 803.

24-летний защитник достиг отметки в 800 попаданий из-за дуги за 260 матчей, став самым быстрым в истории НБА . Из-за различных травм Болл затратил на это почти 6 лет.

Предыдущий лучший результат принадлежал Данкану Робинсону – 263 игры.