«Милуоки» заинтересован в Джа Морэнте и сохраняет интерес к Заку Лавину (Milwaukee Journal Sentinel)

«Бакс» рассматривают варианты приобретения Морэнта и Лавина.

Несколько источников в лиге сообщили Milwaukee Journal Sentinel, что «Милуоки» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Мемфиса» Джа Морэнту, чья репутация была омрачена некоторыми проблемами. 

26-летний Морэнт в этом году отбывал в дисквалификацию за поведение, наносящее ущерб команде. За текущий сезон он получит 39,5 миллиона долларов, в следующем – 42,2 миллиона, а в сезоне-2027/28 – 44,9 миллиона.

В последний раз Морэнт участвовал в Матче всех звезд в сезоне-2022/23. За последние три сезона он мало выходил на паркет из-за дисквалификаций и травм. В текущем розыгрыше чемпионата он в среднем набирает 19 очков и реализует лишь 20,8% трехочковых бросков. 

Также отмечается, что «Милуоки» по-прежнему заинтересован в атакующем защитнике «Сакраменто» Заке Лавине

30-летний баскетболист реализует 37,6% трехочковых бросков при средней результативности в 20 очков за игру. В последний раз он участвовал в Матче всех звезд в сезоне-2021/22. Его зарплата за текущий сезон составит 47,5 миллиона долларов, и он, скорее всего, воспользуется опцией игрока на следующий сезон в размере 48,9 миллиона долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
