Энтони Эдвардс «дал пять» судье Тони Бразерсу

Эдвардс и судья Бразерс неформально поприветствовали друг друга.

Во время матча между «Кливлендом» и «Миннесотой» произошел забавный эпизод, когда звезда «Вулвс» Энтони Эдвардс и арбитр Тони Бразерс «дали пять» друг другу.

Матч закончился поражением «Вулвс» (134:146), в активе Эдвардса 25 очков (1 из 2 штрафных), 5 подборов и 3 передачи.