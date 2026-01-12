  • Спортс
НБА. 29 очков Виктора Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в игре с «Миннесотой», 38 очков Тайриза Макси не хватило для победы «Филадельфии» над «Торонто» и другие результаты

11-12 января прошли десять матчей регулярного сезона НБА.

«Бруклин» уступил «Мемфису» (98:103), на счету защитника «Нетс» Егора Дёмина 7 очков (2 из 5 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 1 из 2 с линии), 1 подбор и 4 передачи за 28,5 минуты на паркете.

«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» (104:103), несмотря на 29 очков Виктора Вембаньямы (8 из 18 с игры, 3 из 9 трехочковых, 10 из 10 штрафных).

«Торонто» одержал верх над «Филадельфией» в овертайме (116:115), несмотря на 38 очков Тайриза Макси (13 из 27 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 10 из 12 с линии).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

