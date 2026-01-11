Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.
35 очков Алека Питерса принесли «Олимпиакосу» уверенную победу над «Кардицасом».
«Панатинаикос» взял верх над «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 13-0, Панатинаикос – 12-1, ПАОК – 9-3, АЕК – 9-4, Промитеас – 6-7, Миконос – 6-7, Ираклис – 6-7, Арис – 6-7, Перистери – 5-8, Кардицас – 4-9, Колоссос – 3-10, Марусси – 3-10, Паниониос – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
