Джей Хафф взлетел с пунктира и исполнил данк «Статуя свободы»

Хафф эффектно забил сверху.

Центровой «Индианы» Джей Хафф порадовал зрителей матча против «Майами », исполнив данк «Статуя свободы» (когда игрок несет мяч на вытянутой вверх руке и вколачивает его в корзину).

«Пэйсерс» разгромили «Хит» (123:99) и одержали вторую победу подряд. На счету Хаффа 8 очков (4 из 9 с игры), 2 подбора, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 19 минут на паркете.