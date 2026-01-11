Виктор Павленко: «МБА-МАИ на связи с Касаткиным, как только будет готов – ждем на паркете»
Экс-капитан МБА-МАИ Виктор Павленко рассказал о готовности клуба принять обратно Даниила Касаткина, который недавно вернулся в Россию из французской тюрьмы.
«Рождественское чудо случилось, Даня Касаткин вернулся домой. И чуть ли не первым делом он разговаривал по телефону с генеральным директором МБА Игорем Михайловичем Кочаряном. Клуб на постоянной связи с Даней. Поэтому ждем, когда он будет готов и будем рады видеть здесь, в Баскет Холл Москва и в нашей студии!», – рассказал Павленко в эфире студии Okko.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Okko
