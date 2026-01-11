Делонте Уэст в течение месяца воздерживается от алкоголя и наркотиков. Экс-игрок НБА проходит реабилитацию

Делонте Уэст пытается наладить жизнь после серьезных проблем.

Бывший игрок НБА Делонте Уэст в течение месяца воздерживается от алкоголя и наркотиков.

На данный момент 42-летний экс-баскетболист проходит реабилитацию.

В 2008 году Делонте поставили диагноз биполярное расстройство. С тех пор бывшего защитника «Кавальерс», «Селтикс» и «Мэверикс» неоднократно арестовывали, он был бездомным, боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и имел проблемы с психическим здоровьем.