Делонте Уэст в течение месяца воздерживается от алкоголя и наркотиков. Экс-игрок НБА проходит реабилитацию
Делонте Уэст пытается наладить жизнь после серьезных проблем.
Бывший игрок НБА Делонте Уэст в течение месяца воздерживается от алкоголя и наркотиков.
На данный момент 42-летний экс-баскетболист проходит реабилитацию.
В 2008 году Делонте поставили диагноз биполярное расстройство. С тех пор бывшего защитника «Кавальерс», «Селтикс» и «Мэверикс» неоднократно арестовывали, он был бездомным, боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и имел проблемы с психическим здоровьем.
