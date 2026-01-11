  • Спортс
Премьер-лига. Женщины. 29 очков Маккарти-Уильямс не спасли московское «Динамо» от поражения МБА, УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли четыре матча.

УГМК уверенно обыграл «Спарту энд К» на выезде, МБА вырвала победу у московского «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Спарта энд К – УГМК – 73:97 (11:25, 27:35, 23:21, 12:16)

СПАРТА ЭНД К: Селезенева (17), Перова (11), Довнар-Запольская, Люлина (обе – по 10).

УГМК: Третьякова (15), Майга (15 + 5 подборов), Косу (14 + 8 подборов), Майга (15 + 5 подборов), Уокер (13 + 5 подборов), Низамова (12).

11 января. 16.00

Надежда – Энергия – 81:57 (25:17, 26:12, 19:16, 11:12)

НАДЕЖДА: Зоткина (24 + 5 передач), Колосовская (9), Бадина, Беверли Келли (обе – по 8).

ЭНЕРГИЯ: Елисеева (20), Рябова (8), Переменина, Розова (обе – по 7).

11 января. 18.00

Ника – Динамо Новосибирск – 92:70 (21:17, 34:17, 23:21, 14:15)

НИКА: Видмер (19 + 7 подборов), Мусина (17 + 7 подборов), Левченко (15), Лира Маседу (14 + 6 подборов), Хендерсон (12).

ДИНАМО Н: Пеллингтон (17), Корсакова (12 + 5 подборов + 6 передач), Яковлева (10).

11 января. 18.30

МБА – Динамо Москва – 87:85 (26:19, 20:21, 20:24, 21:21)

МБА: Крымова (18), Кошечкина (16 + 8 подборов), Фролкина (13), Савукова (12 + 8 передач), Сухогузова (11).

ДИНАМО М: Маккарти-Уильямс (29 + 5 подборов + 8 передач), Марченкова (12 + 5 подборов), Зайцева (9 + 5 передач).

11 января. 19.00

Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 14-2, Ника – 12-4, Надежда – 12-5, МБА – 10-7, Спарта энд К – 9-8, Динамо Москва – 8-9,  Енисей – 5-12, Динамо Новосибирск – 4-13, Энергия 3-12, Нефтяник – 3-13, Самара – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
logoУГМК жен
МБА жен
logoНадежда жен
Энергия жен
logoДинамо Москва жен
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Новосибирск жен
Ника жен
