Чемпионат Италии. «Венеция» не справилась с «Виртусом», «Брешия» победила «Дертону» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.
«Виртус» оказался сильнее «Венеции», «Брешия» взяла верх над «Дертоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 13-2, Брешия – 12-3, Трапани Шарк – 10-5, Милан – 10-4, Дертона – 10-5, Венеция – 10-5, Триест – 7-8, Наполи – 6-8, Варезе – 6-9, Динамо Сассари – 6-9, Тренто – 7-8, Ваноли Кремона – 6-9, Удине – 6-9, Реджо-Эмилия – 4-11, Канту – 3-12, Тревизо – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
