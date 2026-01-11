  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Венеция» не справилась с «Виртусом», «Брешия» победила «Дертону» и другие результаты
0

Чемпионат Италии. «Венеция» не справилась с «Виртусом», «Брешия» победила «Дертону» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.

«Виртус» оказался сильнее «Венеции», «Брешия» взяла верх над «Дертоной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 13-2, Брешия – 12-3, Трапани Шарк – 10-5, Милан – 10-4, Дертона – 10-5, Венеция – 10-5, Триест – 7-8, Наполи – 6-8, Варезе – 6-9, Динамо Сассари – 6-9, Тренто – 7-8, Ваноли Кремона – 6-9, Удине – 6-9, Реджо-Эмилия – 4-11, Канту – 3-12, Тревизо – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoТриест
logoРейер Венеция
logoБрешия
logoВаноли Кремона
logoВиртус
logoДертона
Удине
logoТревизо
logoВарезе
logoКанту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» победила «Динамо Сассари», матч «Трапани Шарк» против «Тренто» завершился за 4 минуты из-за недостатка игроков на площадке
10 января, 20:45
Форвард Поль Эбуа завершит сезон в «Виллербане» после ухода из «Трапани Шарк»
6 января, 15:32Фото
Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»
18 декабря 2025, 14:17
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59