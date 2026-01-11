Коди Уильямс из «Юты» закончил матч с худшим «+/-» в истории НБА («-60»)
Коди Уильямс вошел в историю со знаком минус.
Легкий форвард «Юты» Коди Уильямс закончил матч против «Шарлотт» (95:150) с худшим «+/-» в истории НБА.
Показатель 21-летнего баскетболиста составил «-60».
За 32 минуты на площадке Уильямс набрал 15 очков при 5/9 с игры.
Предыдущий антирекорд принадлежал Джеремайе Робинсон-Эрлу из «Пеликанс» («-58» в игре против «Хит», 2025 год).
