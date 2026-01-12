Адриатическая лига. «Будучность» разобралась с «Задаром», «Студентски центар» не смог обыграть «Партизан»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

«Будучность» не оставила шансов «Задару», «Студентски центар» потерпел поражение от «Партизана». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 11-0, Партизан Сербия – 11-1, Клуж Румыния – 9-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-4, ФМП Сербия – 4-7, Борац Чачак Сербия – 3-8, Сплит Хорватия – 3-9, КРКА Словения – 3-9, Студентски центар Черногория – 2-11. Группа B Положение команд: Будучность Черногория – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 6-5, Спартак Суботица Сербия – 7-6, Мега Сербия – 4-8, Задар Хорватия – 4-9, Вена Австрия – 3-9, Илирия Словения – 3-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.