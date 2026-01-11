Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче нового главного тренера краснодарцев Томислава Томовича. Центровой «Енисея» Егор Рыжов отметился 24 очками (11 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги) и 9 подборами.
«Бетсити Парма» одержала выездную победу над МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 18-2, ЦСКА – 17-2, Зенит – 13-6, Бетсити Парма – 14-7, Локомотив-Кубань – 13-8, МБА-МАИ – 10-9, Енисей – 8-12, Уралмаш – 7-13, Пари Нижний Новгород – 5-15, Автодор – 4-18, Самара – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
