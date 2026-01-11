Данки Виктора Вембаньямы через Уго Гонсалеса и Джарретта Аллена через Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 10 января.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, центровой «Кливленда» Джарретт Аллен и центровой «Чикаго» Джейлен Смит.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости