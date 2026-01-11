0

Яннис Адетокумбо о Леброне Джеймсе: «Он образец для любого атлета, не только баскетболиста»

Адетокумбо отдал должное Джеймсу.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо собирает игровые майки своих современников по лиге. После финальной сирены вчерашней игры с «Лейкерс» он попросил форварда Леброна Джеймса пополнить его коллекцию.

«Никогда не знаешь, возможно, это была наша последняя игра друг против друга. Это многое для меня значит. Думаю, он образец для любого атлета, не только баскетболиста.

Держbn уровень на протяжении 23 лет. Всегда готов помочь команде. Победитель. Показывает все своим примером. Это невероятно. И любая возможность оказаться рядом с величием и соревноваться с ним – я всегда ее использую. Я никогда не воспринимаю это как должное», – объяснил Адетокумбо.

