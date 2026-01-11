Кевин Лав: «Сильнее всего сожалею о том, что не был лучшим товарищем по команде для Рикки Рубио и других ребят»

Лав хотел бы оказать больше поддержки Рубио в трудный момент.

В 2024 году бывший игрок НБА Рикки Рубио объявил о завершении карьеры, решив сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Форвард «Юты» Кевин Лав который был партнером Рубио по «Миннесоте» в течение трех лет, а затем еще год в «Кливленде », рассказал, как связался с испанцем, потому что ему нужно было излить душу.

«Одно из моих самых больших сожалений заключается в том, что я хотел бы быть для Рикки и других парней лучшим товарищем по команде, но особенно для него, потому что он действительно заботился о команде. Я созвонился с ним и прямым текстом извинился. Меня долго преследовала мысль, что я никогда этого не говорил», – рассказал Лав.

Сейчас Рубио возобновил карьеру в «Ховентуде», за который он дебютировал в испанской лиге в 14-летнем возрасте.