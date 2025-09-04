Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне

Гиорги Шермадини продлит выступление за сборную Грузии.

36-летний грузинский центровой собирался объявить о завершении карьеры в национальной команде после Евробаскета, но решил продлить ее на 2 матча.

Шермадини поучаствует в первом игровом окне квалификации ЧМ-2027, которое закончится встречей с Испанией на Тенерифе, где он играет на клубном уровне с 2019 года.

Центровой набирает 5,3 очка и 5,3 подбора за 16,5 минуты на Евробаскете-2025.