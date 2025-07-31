Айо Досунму, скорее всего, останется в «Чикаго», вернется к полноценным тренировкам после травмы в августе

«Буллз» продолжат сотрудничество с Айо Досунму.

По информации инсайдера Кей Си Джонсона, обсуждения возможных обменов 25-летнего защитника на данный момент прекратились. Ранее игрок был объектом активных переговоров с командой из Западной конференции, но стороны не сумели согласовать сделку.

Досунму продолжает восстановление после перелома плечевой кости. Защитник должен начать полноценные тренировки в августе.

Баскетболист набирал 12,3 очка, 3,5 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват в среднем в 46 матчах прошлого чемпионата.