Терренс Шэннон набрал 24 очка, реализовав 3 из 3 дальних бросков в победной игре с «Детройтом»
Терренс Шэннон помог «Тимбервулвз» победить «Пистонс» .
24-летний защитник был выбран 27-м на драфте-2024 НБА.
В матче с «Детройтом» (89:73) на его счету 24 очка, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 7 потерях.
Шэннон реализовал 6 из 9 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 9 из 9 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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