Терренс Шэннон набрал 24 очка, реализовав 3 из 3 дальних бросков в победной игре с «Детройтом»

Терренс Шэннон помог «Тимбервулвз» победить «Пистонс» .

24-летний защитник был выбран 27-м на драфте-2024 НБА.

В матче с «Детройтом» (89:73) на его счету 24 очка, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 7 потерях.

Шэннон реализовал 6 из 9 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 9 из 9 с линии.