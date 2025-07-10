«Даня, мы с тобой». МБА «потрясена» задержанием Даниила Касаткина
Бывший клуб Даниила Касаткина отреагировал на новости об игроке.
26-летний баскетболист завершил сотрудничество с командой. Официальное сообщение пришло, когда игрок уже был задержан в Париже и находился в приемнике-распределителе.
«Баскетбольный клуб МБА потрясен известием об аресте Даниила Касаткина во Франции по запросу США.
Даниил на протяжении четырех лет был одним из ключевых игроков нашей команды в Единой Лиге ВТБ и совсем недавно завершил выступление за клуб.
Знаем его как очень добропорядочного человека и профессионального молодого спортсмена, по-настоящему увлеченного своим делом.
Надеемся на скорейшее разрешение столь явного недоразумения. Настроены для этого сделать все, что в наших силах.
Даня, мы с тобой», – отозвался клуб в пресс-релизе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт МБА-МАИ
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