TNT Sports завершит работу с платформами NBA TV и NBA.com к концу сентября

НБА ищет новых партнеров для своих сервисов.

TNT Sports обслуживал официальный сайт лиги и NBA TV. Канал работал с этими ресурсами с 2008 года. Стороны долгое время обсуждали варианты сотрудничества на фоне прекращения лицензии TNT на телетрансляции лиги, но не нашли компромисс.

Текущее взаимодействие завершится к концу сентября. Сотрудники сервисов пока не знают, каким образом и будет ли продолжаться их работа.