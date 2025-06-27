TNT Sports завершит работу с платформами NBA TV и NBA.com к концу сентября
НБА ищет новых партнеров для своих сервисов.
TNT Sports обслуживал официальный сайт лиги и NBA TV. Канал работал с этими ресурсами с 2008 года. Стороны долгое время обсуждали варианты сотрудничества на фоне прекращения лицензии TNT на телетрансляции лиги, но не нашли компромисс.
Текущее взаимодействие завершится к концу сентября. Сотрудники сервисов пока не знают, каким образом и будет ли продолжаться их работа.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2857 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Business Journal
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