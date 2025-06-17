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Айнарс Багатскис возглавил вроцлавский «Шленск»

Латвийский специалист подписал контракт на сезон-25/26.

Будучи игроком, Багатскис провел несколько лет в чемпионате Польши.

Как тренер латвиец известен работой со сборными Латвии (2010-17) и Украины (2019-23), «Маккаби Тель-Авив» (2016/17) и «Брозе Бамберг» (2018/19). Багатскис также возглавлял «Нижний Новгород» (2014-2016) и «Енисей (2009/2010).

Багатскис – чемпион Литвы с «Жальгирисом» и чемпион Украины с «Киев-Баскетом».

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Шленска
logoАйнарс Багатскис
чемпионат Польши
logoШленск
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