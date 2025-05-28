Руководитель команды Западной конференции: «Лето будет сумасшедшим»
В НБА ожидают большого количества переходов в это межсезонье.
«Лето будет сумасшедшим. Будет много переходов», – прогнозирует руководитель одного из клубов Западной конференции.
«Обмены будут важнейшим аспектом, поскольку есть ряд доступных игроков высокого уровня, а первоклассных свободных агентов на самом деле нет», – добавляет стратег по потолку зарплат другой команды.
Этим летом команды могут сменить суперзвезды Яннис Адетокумбо («Миннесоты») и Кевин Дюрэнт («Финикс»). «Бостон», как ожидается, также обменяет одного или несколько ключевых игроков команды.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1165 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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