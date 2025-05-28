Руководитель команды Западной конференции: «Лето будет сумасшедшим»

В НБА ожидают большого количества переходов в это межсезонье.

«Лето будет сумасшедшим. Будет много переходов», – прогнозирует руководитель одного из клубов Западной конференции.

«Обмены будут важнейшим аспектом, поскольку есть ряд доступных игроков высокого уровня, а первоклассных свободных агентов на самом деле нет», – добавляет стратег по потолку зарплат другой команды.

Этим летом команды могут сменить суперзвезды Яннис Адетокумбо («Миннесоты») и Кевин Дюрэнт («Финикс»). «Бостон», как ожидается, также обменяет одного или несколько ключевых игроков команды.