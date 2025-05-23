Чемпионат Франции. Плей-ин. «Дижон» встретится с «Сен-Кантеном» в матче за последнюю путевку в плей-офф
Сегодня пройдет один матч плей-ин чемпионата Франции.
«Сен-Кантен» и «Дижон» определят последнего участника плей-офф.
Чемпионат Франции
Плей-ин
«Дижон» – «Сен-Кантен»
23 мая, 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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