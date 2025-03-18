Трэйси Моргана увезли на кресле с арены во время игры «Никс» – «Хит»
56-летнему комику стало плохо .
Матч прервали на несколько минут после того, как Моргана, сидящего на первом ряду, вырвало на паркет.
Его увезли на кресле-каталке. Причины недомогания не раскрываются.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: complex
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