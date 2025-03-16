Легенда «Сиэтла» Дональд «Слик» Уоттс скончался в возрасте 73 лет
Умер бывший игрок «Сиэтла» Слик Уоттс. Ему было 73 года.
Сын Уоттса Дональд, игравший за «Вашингтон», объявил о смерти отца в субботу в социальных сетях, написав: «Ты так много сделал для многих из нас. Для меня было честью называть тебя папой».
Уоттс был в плохом состоянии здоровья после инсульта в 2021 году.
Уоттс был подписан тренером Биллом Расселлом в «Соникс» в 1973 году после того, как не был выбран на драфте. Он провел в «Сиэтле» менее пяти лет, но стал неотъемлемой частью команды, известный своей широкой улыбкой, лысой головой и кривыми повязками на голове.
В сезоне-1975/76 он лидировал в лиге по перехватам, передачам и был включен в первую символическую пятерку по игре в защите.
Позже он выступал за «Джаз» и «Рокетс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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