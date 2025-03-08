«Денвер» и «Финикс» обменялись трехочковыми за 2 последние секунды основного времени

«Наггетс» и «Санс» выдали одну из лучших игр сезона – 149:141.

В концовке основного времени Кристиан Браун вывел «Денвер » вперед трехочковым, но попадание Кевина Дюрэнта под сирену обеспечило гостям овертайм.

В этом матче Никола Йокич выдал историческое достижение – стал первым, кто набрал 31 очко, 21 подбор и 22 передачи.

Самым результативным игроком в составе «Финикса » стал Девин Букер, у которого 34 очка и 7 передач.