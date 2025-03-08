«Денвер» и «Финикс» обменялись трехочковыми за 2 последние секунды основного времени
«Наггетс» и «Санс» выдали одну из лучших игр сезона – 149:141.
В концовке основного времени Кристиан Браун вывел «Денвер» вперед трехочковым, но попадание Кевина Дюрэнта под сирену обеспечило гостям овертайм.
В этом матче Никола Йокич выдал историческое достижение – стал первым, кто набрал 31 очко, 21 подбор и 22 передачи.
Самым результативным игроком в составе «Финикса» стал Девин Букер, у которого 34 очка и 7 передач.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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