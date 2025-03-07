Демар Дерозан заплатит штраф в 25000 долларов за критику судей

НБА наказала Демара Дерозана.

Форвард «Сакраменто » заплатит 25000 долларов за публичную критику работы арбитров в матче против «Денвера » (110:116).

«Совершил три или четыре броска, когда на мне явно фолили, но судьи ничего не фиксировали.

При этом они свистели в таких же ситуациях в другую сторону, и это сбивало весь наш ритм. Мы должны были выиграть этот матч», – заявил баскетболист после проигрыша.