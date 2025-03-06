«Можно только наслаждаться таким сезоном». «Кливленд» обеспечил себе участие в плей-офф
«Кавальерс» первыми гарантировали себе выход в плей-офф.
Победа над «Майами» (112:107) укрепила команду на первом месте на Востоке (52-10) и вывела ее в следующую стадию. 62 матча для этого результата – второй показатель в истории клуба после сезона-2008/09 (60 игр).
«Это особенный результат. Действительно особенный. Мы знаем, что это привлечет к нам внимание и критические оценки, но сейчас можно только наслаждаться таким сезоном», – прокомментировал успех главный тренер Кенни Эткинсон, который проводит дебютный сезон в команде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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