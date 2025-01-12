Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Виллербан», «Париж» – «Бурк»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Дижон» примет «Виллербан». «Париж» встретится с соседом по турнирной таблице «Бурком ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 12-3, Виллербан – 11-3, Монако – 11-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Ле-Ман – 9-6, Сен-Кантен – 9-6, Страсбур – 7-8, Нанси – 7-8, Нантер – 6-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Элан Шалон – 6-9, Лимож – 5-9, Дижон – 5-9, Ле-Портель – 3-11, Стад Рошеле – 1-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.