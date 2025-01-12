Кваме Браун: «Леброн Джеймс оставит лигу в худшем состоянии, чем он ее принял»
Кваме Браун раскритиковал Леброна Джеймса.
«Леброн Джеймс утверждал, что Рождество принадлежит НБА. Но это уже не так. Цифры это опровергают.
Я думаю, что Джеймс оставит лигу в худшем состоянии, чем он ее принял. Он должен нести ответственность за свое влияние на игру. Он сам признался, что является футболистом на баскетбольной площадке. Под него подстроили правила, помогли ему быть эффективным с его навыками.
Лига уничтожила позицию тяжелого форварда, убрала с площадки людей, которые могли препятствовать его броскам и проходам. Так что он получил открытый коридор к кольцу», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Olympic Bean
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