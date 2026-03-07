«Панатинаикос» снял чемпионский баннер Деяна Бодироги в знак протеста против судейства

«Панатинаикос» выразил недовольство Бодирогой, убрав его баннер.

Во время перерыва выездного греческого дерби с «Олимпиакосом » «Панатинаикос» убрал из-под крыши своей арены баннер с изображением Деяна Бодироги , посвященный победе в Евролиге 2002 года.

Клуб объяснил, что эта акция стала протестом против того, что они посчитали неоднозначными судейскими решениями в первой половине матча, включая технический фол, назначенный Кендрику Нанну.

Снятие баннера было направлено против Бодироги, бывшего игрока клуба, а ныне президента Евролиги.

Бодирога, выступавший за «Панатинаикос » с 1998 по 2002 год, помог команде завоевать два титула Евролиги в 2000 и 2002 годах. Затем в 2003 году он перешел в «Барселону».

«Олимпиакос» одержал победу в пятничном дерби, выиграв дома со счетом 86:80.