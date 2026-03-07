1

Никита Моргунов: «Автодор» играет сам и дает играть сопернику»

Моргунов: «Автодор» играет сам и дает играть сопернику».

Экс-игрок сборной России, а ныне комментатор Никита Моргунов высказался о выступлении «Автодора» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Автодор» – команда, которая играет сама и дает играть сопернику, только в этом обмене ударов иногда можно пропустить чуть больше, чем ты можешь нанести в ответ. Сегодняшний соперник «Автодора» «Уралмаш» провел матч с «Самарой», которая три четверти смотрелась очень достойно. Также смотрим на вдохновенный «Автодор». Все это может привести если не к «+20», то во всяком случае к тому, что мы можем наблюдать за интересной концовкой», – сказал Моргунов.

После 29 туров «Автодор» занимает предпоследнее место в Единой лиге ВТБ, одержав лишь пять побед. 

Сегодня саратовская команда встретится с «Уралмашем», который располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Матч начнется в 16:00.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Единая лига ВТБ в VK Видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoНикита Моргунов
logoАвтодор
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня Автодор вообще не играет, но даёт играть сопернику
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Скворцов: «Бетсити Парма» стала персональным криптонитом для «Локомотива-Кубань»
7 марта, 12:08
Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов проведут субботний марафон в Студии Единой лиги ВТБ
7 марта, 09:34Видео
Лука Шаманич о переходе в «Зенит»: «В России мне нравится, и это точно было не из-за денег»
7 марта, 07:19
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
1 минуту назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
20 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
34 минуты назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
46 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем