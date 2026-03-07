Никита Моргунов: «Автодор» играет сам и дает играть сопернику»

Моргунов: «Автодор» играет сам и дает играть сопернику».

Экс-игрок сборной России, а ныне комментатор Никита Моргунов высказался о выступлении «Автодора » в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Автодор» – команда, которая играет сама и дает играть сопернику, только в этом обмене ударов иногда можно пропустить чуть больше, чем ты можешь нанести в ответ. Сегодняшний соперник «Автодора» «Уралмаш» провел матч с «Самарой», которая три четверти смотрелась очень достойно. Также смотрим на вдохновенный «Автодор». Все это может привести если не к «+20», то во всяком случае к тому, что мы можем наблюдать за интересной концовкой», – сказал Моргунов.

После 29 туров «Автодор» занимает предпоследнее место в Единой лиге ВТБ, одержав лишь пять побед.

Сегодня саратовская команда встретится с «Уралмашем», который располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Матч начнется в 16:00.