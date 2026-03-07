0

Роман Скворцов: «Бетсити Парма» стала персональным криптонитом для «Локомотива-Кубань»

Скворцов: «Бетсити Парма» стала персональным криптонитом для «Локомотива-Кубани».

Комментатор Роман Скворцов считает, что «Бетсити Парма» уже давно является неудобным соперником для «Локомотива-Кубань».

«Бетсити Парма» в последние годы делает все для того, чтобы эта пресловутая «Большая четверка» стала «Большой пятеркой». Они уже стали персональным криптонитом для «Локомотива-Кубани», обыгрывая эту команду из года в год. Мне казалось, что в этом сезоне наконец «Парма» замахнется и заберется в эту четверку. Но Краснодар пока держится и не сдает позиции, хотя перестроиться пришлось очень серьезно», – сказал Скворцов.

После 30 туров «Парма» с 17 победами занимает пятую строчку турнирной таблицы, «Локомотив-Кубань» же находится на четвертом месте с 19 победами. В текущем сезоне пермская команда провела три матча с краснодарским клубом и одержала одну победу. В сезоне-2024/25 пермяки выиграли у «Локомотива» три матча из четырех.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Единая лига ВТБ в VK Видео
Рекомендуем