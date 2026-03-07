Опубликована секретная правительственная жалоба, свидетельствовавшая о выплатах Каваю Ленарду в обход потолка зарплат еще в 2023 году

Появился документ, доказывающий скрытые выплаты Ленарду.

Выступая на конференции MIT Sloan Sports Analytics, журналист Пабло Торре раскрыл информацию о секретной жалобе осведомителя, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2023 году.

В жалобе утверждалось, что компания Aspiration мошенническим образом использовала средства, чтобы помочь «Клипперс » обойти ограничения потолка зарплат, выплачивая Каваю Ленарду «стимулирующий бонус».

Представляя документ, Торре отметил, что он «не может не задаваться вопросом, какие еще доказательства могут находиться у Адама Сильвера и НБА».

Документ представляет собой заверенную копию жалобы информатора в госорганы, которая напрямую привела к федеральному расследованию в отношении Aspiration и в итоге – к обвинительным приговорам для сооснователя Aspiration Джо Сандберга и еще одного члена совета директоров. Оба позже признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Эта жалоба – тот документ, о существовании которого, по словам Торре, говорили несколько бывших сотрудников Aspiration. Он был подан через портал для информаторов SEC 2 марта 2023 года – более чем за два года до того, как репортаж Торре инициировал расследование со стороны НБА .

В жалобе четко говорится, что сотрудник или связанное с ним лицо стали свидетелями того, как счет условного депонирования (эскроу) «Клипперс» на сумму 32 миллиона долларов использовался исключительно для выплат Каваю Ленарду.