Опубликована секретная правительственная жалоба, свидетельствовавшая о выплатах Каваю Ленарду в обход потолка зарплат еще в 2023 году
Выступая на конференции MIT Sloan Sports Analytics, журналист Пабло Торре раскрыл информацию о секретной жалобе осведомителя, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2023 году.
В жалобе утверждалось, что компания Aspiration мошенническим образом использовала средства, чтобы помочь «Клипперс» обойти ограничения потолка зарплат, выплачивая Каваю Ленарду «стимулирующий бонус».
Представляя документ, Торре отметил, что он «не может не задаваться вопросом, какие еще доказательства могут находиться у Адама Сильвера и НБА».
Документ представляет собой заверенную копию жалобы информатора в госорганы, которая напрямую привела к федеральному расследованию в отношении Aspiration и в итоге – к обвинительным приговорам для сооснователя Aspiration Джо Сандберга и еще одного члена совета директоров. Оба позже признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Эта жалоба – тот документ, о существовании которого, по словам Торре, говорили несколько бывших сотрудников Aspiration. Он был подан через портал для информаторов SEC 2 марта 2023 года – более чем за два года до того, как репортаж Торре инициировал расследование со стороны НБА.
В жалобе четко говорится, что сотрудник или связанное с ним лицо стали свидетелями того, как счет условного депонирования (эскроу) «Клипперс» на сумму 32 миллиона долларов использовался исключительно для выплат Каваю Ленарду.