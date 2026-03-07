Марк Уильямс выбыл на 2-3 недели из-за травмы стопы

Уильямс пропустит ближайшие несколько недель.

Центровой «Финикса » Марк Уильямса получил диагноз «стресс-реакция третьей плюсневой кости левой стопы». Состояние баскетболиста будет оценено снова через 2-3 недели.

Неизвестно, когда именно Уильямс получил повреждение. Во вторник он провел 22 минуты в победном матче против «Сакраменто».

Бигмен страдал от травм на протяжении трех лет в «Шарлотт», появившись всего в 106 играх, прежде чем в прошлое межсезонье был обменян в «Финикс».

«Санс» разработали план, чтобы помочь Уильямсу оставаться здоровым. 24-летний игрок принял участие в рекордных для себя 56 играх текущего сезона, пропустив всего 5 матчей. Его средние показатели составляют 11,6 очка и 8,1 подбора за 23,6 минуты при 63,3% с игры и 76,7% с линии штрафных.