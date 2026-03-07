7

Роман Скворцов: «У Михайловского очень своеобразная техника броска, но это работает»

Скворцов выразил свое мнение о Михайловском.

В эфире студии Единой лиги ВТБ комментатор Роман Скворцов поделился своими мыслями о защитнике «Самары» Никите Михайловском.

«У Михайловского очень своеобразная техника дальнего броска, но это работает. Когда ты забиваешь, никого не волнует, как ты это делаешь. Кто-то скажет, что Никита играет в слабой команде и поэтому ему там все можно, он может набирать кучу очков. Но он набирает эти очки против того же ЦСКА, УНИКСа и всех остальных команд. В какой бы слабой команде ты не играл, ты все равно играешь против сильнейших команд Единой лиги и набираешь в среднем больше 20 очков. Как бы тебе не все было можно на площадке, все равно это нужно тупо уметь», – сказал Скворцов.

После двух сезонов в московском ЦСКА летом 2025 года Михайловский перешел в «Самару». В текущем сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем набирает 20,4 очка и является лучшим бомбардиром турнира.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Единая лига ВТБ в VK Видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoРоман Скворцов
logoНикита Михайловский
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Моргунов: «Автодор» играет сам и дает играть сопернику»
7 марта, 12:17
Роман Скворцов: «Бетсити Парма» стала персональным криптонитом для «Локомотива-Кубань»
7 марта, 12:08
Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов проведут субботний марафон в Студии Единой лиги ВТБ
7 марта, 09:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
1 минуту назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
20 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
34 минуты назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
46 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем