Роман Скворцов: «У Михайловского очень своеобразная техника броска, но это работает»

Скворцов выразил свое мнение о Михайловском.

В эфире студии Единой лиги ВТБ комментатор Роман Скворцов поделился своими мыслями о защитнике «Самары» Никите Михайловском .

«У Михайловского очень своеобразная техника дальнего броска, но это работает. Когда ты забиваешь, никого не волнует, как ты это делаешь. Кто-то скажет, что Никита играет в слабой команде и поэтому ему там все можно, он может набирать кучу очков. Но он набирает эти очки против того же ЦСКА, УНИКСа и всех остальных команд. В какой бы слабой команде ты не играл, ты все равно играешь против сильнейших команд Единой лиги и набираешь в среднем больше 20 очков. Как бы тебе не все было можно на площадке, все равно это нужно тупо уметь», – сказал Скворцов.

После двух сезонов в московском ЦСКА летом 2025 года Михайловский перешел в «Самару». В текущем сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем набирает 20,4 очка и является лучшим бомбардиром турнира.