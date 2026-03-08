НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты

7-8 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Миннесота » разгромно уступила «Орландо » (92:119), несмотря на 34 очка Энтони Эдвардса (8 из 18 с игры, 5 из 9 трехочковых, 13 из 14 штрафных).

«Бруклину» удалось победить «Детройт» (107:105), отыграв 23 очка отставания по ходу матча, и прервать свою серию из 10 поражений. Защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч в целях профилактики травмы стопы.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.