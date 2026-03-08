  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
64

НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты

7-8 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Миннесота» разгромно уступила «Орландо» (92:119), несмотря на 34 очка Энтони Эдвардса (8 из 18 с игры, 5 из 9 трехочковых, 13 из 14 штрафных).

«Бруклину» удалось победить «Детройт» (107:105), отыграв 23 очка отставания по ходу матча, и прервать свою серию из 10 поражений. Защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч в целях профилактики травмы стопы.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoЮта
logoАтланта
logoДетройт
logoКлипперс
logoОрландо
logoМемфис
logoБруклин
logoФиладельфия
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoМиннесота
logoМилуоки
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На подзе не дали фол, который дают шаю в 100проц случаях. На равный были бы штрафы. Вот такая НБА.
Ответ Misha_Sapunov
На подзе не дали фол, который дают шаю в 100проц случаях. На равный были бы штрафы. Вот такая НБА.
Комментарий скрыт
Ответ vufer
Комментарий скрыт
Посмотрим, но шаю опять насвистели этого флопперского г, а тут проигнорировали абсолютно зеркальный момент. НБА любит звёзд флопперов, что тут обсуждать?
У шубы как обычно штрафных больше чем очков у самого результативного игрока команды соперника
Миннесота-Орландо - ни один игрок на площадке не сделал больше 4 ассистов. До кучи Орландо выиграли +27 при трёшках 26%.
Полная хрень. ;-)
Бруклин без Дёмина побеждает!
Отличный матч от Гарлэнда. Клипперс с победой, думаю на отрезке в 4-5 игр будем уже выше ГСВ
Ответ Алекс Баландин
Отличный матч от Гарлэнда. Клипперс с победой, думаю на отрезке в 4-5 игр будем уже выше ГСВ
На отрезке в 5 игр у вас Никс, Миннесота и Сперс. А у ГСВ уже должен быть Степан на подходе.
Ответ Ванька
На отрезке в 5 игр у вас Никс, Миннесота и Сперс. А у ГСВ уже должен быть Степан на подходе.
У Клипперс домашняя серия, а у ГСВ есть бокс-ту-бокс
Окла играет как кошка с мышкой...
Ответ Олег Маринин
Окла играет как кошка с мышкой...
Так раз наоборот. Окла пока живёт, потому что абсолютно всё залетает на аномальном проценте. Перестанет лететь и могут уже быть проблемы.
Ответ Nbw77785
Так раз наоборот. Окла пока живёт, потому что абсолютно всё залетает на аномальном проценте. Перестанет лететь и могут уже быть проблемы.
Нет тогда добавят агрессии в обороне.
Side-Step Three Dagger from The MVP.
С чем я и поздравляю своих крайне немногочисленных здесь коллег.

P. S. А, да, и хейтеров, естественно тоже, - но они уже многочисленные (им просто привет и то самое произведение Шопена, чтоб не расстраивались сильно).
Ответ Александр Сметанин
Демин играет?
"Егор вновь пропускает по решению тренерского штаба, чтобы снизить физическую нагрузку в целях профилактики травмы левой стопы."
А что это у фейк лидера Востока 3 поражения подряд? Дайте им Майами в первом раунде и будет очередной апсет.
Нда атака встала у ГСВ в 4ой совсем, нет стабильных стайперов. Порзи пока руина... Ну а Шей это Шей. Получают одинаково. Вот и разница. Но оборона ГСВ норм и подборы в кои веки не всосали, хоть даже и без Холгрема и Хертенштайна Окла. Краер мне кажется мог бы побольше сыграть, один из немногих парней с броском в этой составе. Но Керр как всегда...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Сан-Антонио» одолел «Клипперс», отыгравшись с «-25»; 38 очков Николы Йокича не спасли «Денвер» от разгромного проигрыша «Нью-Йорку», 33+9+9 Тайлера Хирро помогли «Майами» победить «Шарлотт» и другие результаты
7 марта, 06:10
НБА. 38 очков и 16 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Детройт», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13), данк Картера за 1,4 секунды до конца принес «Орландо» победу над «Далласом» и другие результаты
6 марта, 08:30
НБА. «Нью-Йорк» уступил «Оклахоме», «Шарлотт» разгромил «Бостон» и другие результаты
5 марта, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
19 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
33 минуты назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
45 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем