Лука Шаманич о переходе в «Зенит»: «В России мне нравится, и это точно было не из-за денег»

Шаманич: В России мне нравится, и переход был точно не из-за денег.

Центровой Лука Шаманич, присоединивший к «Зениту » после ухода из «Басконии», отметил, что финансовая составляющая не была решающим фактором в его решении.

«Было несколько разговоров с европейскими командами, но «Зенит» показался мне очень интересным вариантом, и я хотел пожить в России. Это красивая страна, у меня есть знакомые, которые работают здесь. Наши переговоры прошли очень хорошо, и я просто хотел играть в баскетбол.

Это было не из-за денег. Не особо интересуюсь политикой, я приехал сюда играть в баскетбол. Многие люди читают что-то в интернете, однако живя здесь, я знаю, что многое из этого неправда. Медиа часто продвигают картину, которая кому-то выгодна. Это полностью отличается от того, что показывают онлайн, и от того, какая Россия на самом деле. Мне здесь нравится, и это точно было не из-за денег», – сказал баскетболист.

За 17 матчей (12 – в старте) Шаманич успел стать одним из основных игроков «Зенита», набирая в среднем 14,5 очка и 5,3 подбора.