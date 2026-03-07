Адриатическая лига. «Задар» разгромил «Сплит», «Борац Чачак» обыграл «Вену»
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.
«Задар» разгромил «Сплит», «Борац Чачак» победил «Вену».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Дубай ОАЭ – 16-1, Партизан Сербия – 16-1, Црвена Звезда Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-9.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 7-10, Задар Хорватия – 7-11, Борац Чачак Сербия – 7-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 6-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-13, Студентски центар Черногория – 4-13, Сплит Хорватия – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
