0

Адриатическая лига. «Задар» разгромил «Сплит», «Борац Чачак» обыграл «Вену»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Задар» разгромил «Сплит», «Борац Чачак» победил «Вену».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Дубай ОАЭ – 16-1, Партизан Сербия – 16-1, Црвена Звезда Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-9.

Плей-аут

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 7-10, Задар Хорватия – 7-11, Борац Чачак Сербия – 7-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 6-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-13, Студентски центар Черногория – 4-13, Сплит Хорватия – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
