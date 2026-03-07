16

Никола Йокич: «Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет»

Йокич: «Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет».

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич поделился одной интерсной подробностью своего детства.

«Я ходил на концерты, дискотеки, в клубы, слушал и зарубежную, и отечественную музыку, рок. Для меня центр вечеринки – это музыканты, играющие на тамбурице, наверное, из-за того, где я вырос.

Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет. Сейчас это может звучать так себе, но я благодарен ему за это. Мне бы хотелось, чтобы люди вели себя в кабаке так, как вел себя мой отец. Сейчас он повзрослел, но тогда кабак был для него важным заведением.

Я выучил песни, как себя вести, как заказывать напитки, как подозвать официанта, какие напитки пить, как действовать после того, как разобьешь стакан. Мой папа никогда не разбивал. Никогда не видел, чтобы он это делал, но я – да, много раз», – рассказал Йокич.

Папа заказывал мне кровь со стейком, 3 литра пива и свинные уши. Потом мы выбивали дерьмо из бильярдистов и катались по округе с их женщинами, паля из дробовиков.
Но пред сном он читал нам с братьями сказки Лавкрафта и заставлял пить стакан свежего молока. Вот такой вот он, мой батя.
Вот это воспитание! Кто не курит и не пьет, тот в кольцо не попадет!! 😂😂😂
Никола Бухич 🤙🏻
Йоптыч
Тогда он впервые узнал что закуска крадет градус?
А кефир до пьянки вообще дает фору перед оппонентом
Я сейчас это узнал. Спасибо.
Кто из нас не ходил с папой в кабак)
Помню, было мне 10 лет...
... когда я появился на свет.
Мне сказали: на свете мест нет, -
И восемь слов матом...
Если папку кто обижал,то маленький Николка тому стаканом по башке сразу и из кабака выкидывал.
Там ещё два брата есть)
