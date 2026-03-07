Никола Йокич: «Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет»

Йокич: «Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет».

Звездный центровой «Денвера » Никола Йокич поделился одной интерсной подробностью своего детства.

«Я ходил на концерты, дискотеки, в клубы, слушал и зарубежную, и отечественную музыку, рок. Для меня центр вечеринки – это музыканты, играющие на тамбурице, наверное, из-за того, где я вырос.

Я ходил с папой в кабак, когда мне было 10 лет. Сейчас это может звучать так себе, но я благодарен ему за это. Мне бы хотелось, чтобы люди вели себя в кабаке так, как вел себя мой отец. Сейчас он повзрослел, но тогда кабак был для него важным заведением.

Я выучил песни, как себя вести, как заказывать напитки, как подозвать официанта, какие напитки пить, как действовать после того, как разобьешь стакан. Мой папа никогда не разбивал. Никогда не видел, чтобы он это делал, но я – да, много раз», – рассказал Йокич.