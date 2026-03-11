1

Тайриз Макси пропустит как минимум 3 недели из-за травмы

У звезды «Филадельфии» Тайриза Макси диагностировано повреждение сухожилия мизинца правой руки, повторное обследование состоится примерно через три недели, сообщила команда во вторник.

Защитник получил травму в столкновении с товарищем по команде Адемом Боной за 16 секунд до конца матча против «Атланты» в субботу. 

Макси прошел дополнительные обследования и проконсультировался с несколькими специалистами по кистям, прежде чем ему был поставлен диагноз травмы сухожилия. Его средние показатели в сезоне – 29,0 очка, 4,1 подбора и 6,7 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
травмы
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
