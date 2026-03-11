Кэмерон Пэйн и Келли Убре набрали 62 очка на двоих в победном матче с «Мемфисом»

Пэйн и Убре принесли ослабленным «Сиксерс» победу.

«Филадельфия » вышла на матч с «Мемфисом » без своих звезд. В отсутствие Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида основную нагрузку в нападении взяли на себя защитники Келли Убре и Кэмерон Пэйн.

На счету Убре 30 очков (10 из 24 с игры, 1 из 9 из-за дуги, 9 из 11 с линии), 12 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.

В активе Кэмерона Пэйна 32 очка (9 из 10 с игры, 8 из 8 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 10 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 30 минут со скамейки запасных.