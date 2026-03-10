Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
Джесси Эдвардс подписался с «Басконией».
«Баскония» объявила о заключении контракта до конца сезона с центровым Джесси Эдвардсом (25 лет, 213 см). Сыграть за новый клуб баскетболист сможет только в чемпионате Испании, так как сроки регистрации в Евролиге уже истекли.
Эдвардс завершил свой сезон в Австралии, где его команда «Мельбурн Юнайтед» выбыла из турнира на стадии плей-ин.
В своем втором профессиональном сезоне Эдвардс набирал в среднем 13,5 очка, 8,5 подбора и 1,1 блок-шота за 22 минуты на площадке, войдя в пятерку лучших по подборам в австралийской лиге.
«Баскония» в данный момент занимает 18-е место в Евролиге с результатом 9-21, при этом удерживая 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Басконии»
