Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»

Джесси Эдвардс подписался с «Басконией».

«Баскония » объявила о заключении контракта до конца сезона с центровым Джесси Эдвардсом (25 лет, 213 см). Сыграть за новый клуб баскетболист сможет только в чемпионате Испании, так как сроки регистрации в Евролиге уже истекли.

Эдвардс завершил свой сезон в Австралии, где его команда «Мельбурн Юнайтед» выбыла из турнира на стадии плей-ин.

В своем втором профессиональном сезоне Эдвардс набирал в среднем 13,5 очка, 8,5 подбора и 1,1 блок-шота за 22 минуты на площадке, войдя в пятерку лучших по подборам в австралийской лиге.

«Баскония» в данный момент занимает 18-е место в Евролиге с результатом 9-21, при этом удерживая 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.